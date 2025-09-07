В Тульской области завершилось голосование за курского губернатора

Фото Избирательной комиссии Тульской области.

Куряне, находящиеся в нашем регионе, смогли отдать свой голос за будущее родного края.

В течение трех дней, с 5 по 7 сентября, на экстерриториальных избирательных участках в Туле и Алексине проходило досрочное голосование на выборах губернатора Курской области. Куряне, находящиеся в нашем регионе, смогли отдать свой голос за будущее родного края.

Всего Курским облизбиркомом было создано 20 экстерриториальных участков в различных российских регионах, в том числе 2 из них — в Туле и Алексине.

Кроме самих участков, для удобства избирателей голосование было организовано в 14 пунктах временного размещения Тульской области.

Как было организовано голосование в нашем регионе, проследили председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов и уполномоченный по правам человека Александр Головин.

— Мы посетили несколько площадок, где организовано голосование. Работа организована на высоком уровне: все процедуры соблюдаются, права граждан обеспечены, — подчеркнул Александр Головин.

Протоколы с результатами голосования направят в избирательную комиссию Курской области и будут учтены при подведении результатов выборов губернатора Курской области, которые состоятся 12–14 сентября.