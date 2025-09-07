  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Политика и экономика
  4. В Тульской области завершилось голосование за курского губернатора - Политические и экономические новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области завершилось голосование за курского губернатора
Фото Избирательной комиссии Тульской области.

В Тульской области завершилось голосование за курского губернатора

Куряне, находящиеся в нашем регионе, смогли отдать свой голос за будущее родного края.

В течение трех дней, с 5 по 7 сентября, на экстерриториальных избирательных участках в Туле и Алексине проходило досрочное голосование на выборах губернатора Курской области. Куряне, находящиеся в нашем регионе, смогли отдать свой голос за будущее родного края.

Всего Курским облизбиркомом было создано 20 экстерриториальных участков в различных российских регионах, в том числе 2 из них — в Туле и Алексине.

Кроме самих участков, для удобства избирателей голосование было организовано в 14 пунктах временного размещения Тульской области. 

image-07-09-25-10-50-1.jpeg

Как было организовано голосование в нашем регионе, проследили председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов и уполномоченный по правам человека Александр Головин. 

— Мы посетили несколько площадок, где организовано голосование. Работа организована на высоком уровне: все процедуры соблюдаются, права граждан обеспечены, — подчеркнул Александр Головин.

Протоколы с результатами голосования направят в избирательную комиссию Курской области и будут учтены при подведении результатов выборов губернатора Курской области, которые состоятся 12–14 сентября.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 07:30 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
выборы губернатора Курской областиголосование

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Тулица» завоевала серебро Кубка губернатора по волейболу
«Тулица» завоевала серебро Кубка губернатора по волейболу
Три беспилотника сбили в небе над Тульской областью
Три беспилотника сбили в небе над Тульской областью
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.