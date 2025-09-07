Погода 8 сентября: в Туле без осадков и до +23°С

В понедельник, 8 сентября, в Тульской области будет переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с. Температура воздуха — +18…+23 °С. Атмосферное давление — 750-755 мм рт. ст.
Атмосферное давление немного выше нормы.
