Погода в Туле 9 сентября: до +25 и без осадков

Во вторник в регионе сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти, до девяти метров в секунду.
Температура ночью — от +10 до +15 градусов, днём — от +20 до +25. Атмосферное давление — 750-755 мм рт. ст.
Синоптики обещают умеренный ветер.
