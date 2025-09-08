Погода в Туле 9 сентября: до +25 и без осадков

Фото Алексея Пирязева

Во вторник в регионе сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти, до девяти метров в секунду.

Температура ночью — от +10 до +15 градусов, днём — от +20 до +25. Атмосферное давление — 750-755 мм рт. ст.