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В сквере Коммунаров в Туле начался ремонт
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В сквере Коммунаров в Туле начался ремонт

Завершить работы планируют к началу сентября.

В сквере Коммунаров, расположенном на пересечении пр. Ленина и ул. Гоголевской в Туле, отремонтируют входную группу и лицевую часть подпорной стены. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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К ремонту подрядчик приступил 23 июня. В данный момент рабочие выполняют демонтажные работы. Затем приступят к монтажу и окраске металлической надписи, к укладке бетонной смеси для входной группы и лицевой подпорной стены (ограждения) с окраской вдоль пр. Ленина.

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Завершить работы планируют к началу сентября этого года. 

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