В сквере Коммунаров в Туле начался ремонт

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В сквере Коммунаров, расположенном на пересечении пр. Ленина и ул. Гоголевской в Туле, отремонтируют входную группу и лицевую часть подпорной стены. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

К ремонту подрядчик приступил 23 июня. В данный момент рабочие выполняют демонтажные работы. Затем приступят к монтажу и окраске металлической надписи, к укладке бетонной смеси для входной группы и лицевой подпорной стены (ограждения) с окраской вдоль пр. Ленина.

Завершить работы планируют к началу сентября этого года.