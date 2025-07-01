Фото Алексея Пирязева.

Третья, заключительная, волна билетов на фестиваль «Толстой» поступит в продажу вечером 1 июля. Их можно будет приобрести на официальном сайте мероприятия.

— Дорогие друзья! Лучше не покупайте билеты с рук — это может быть мошенничество. Переводить деньги незнакомым людям тоже лучше не стоит. Если купленный билет вам не подходит, его можно вернуть через поддержку билетного агрегатора. Так свободные билеты смогут купить другие желающие, — предупреждают организаторы.

Напомним, фестиваль пройдет в музее-усадьбе «Ясная Поляна» с 4 по 6 июля. В этом году зрителей ждут 15 площадок и более 25 спектаклей, обширная кино- и лекционная программа.

Тема мероприятия в этом году — семейное счастье и неспешная усадебная жизнь. Яснополянские просторы и уютные яблоневые сады будут наполнены музыкой и спектаклями, чтением классических романов и показами кинофильмов.

Зрителям будут представлены премьеры четырех спектаклей, специально созданных в этом году.