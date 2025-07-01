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Туляк заснял на видео водителя, которого считает опасным

Туляк заснял на видео водителя, которого считает опасным

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Иван прислал в нашу традиционную рубрику кадры, снятые на ул. Октябрьской и ул. Судейского в Туле. На записи видно, как водитель Renault Fluence нарушил правила дорожного движения. По мнению автора, автомобилист вед себя нагло и небезопасно.

«Резко затормозил, создав аварийную ситуацию. Повернул с ул. Октябрьской на ул. Судейского на красный свет (плохо видно, но, по-моему, без поворотника). На пешеходном переходе обогнал по встречке экскаватор-погрузчик», — написал Иван.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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