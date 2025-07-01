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В Туле ищут родственников музыканта Владимира Успенского
Фото: vk.com/club82157559

В Туле ищут родственников музыканта Владимира Успенского

Их согласие необходимо для реконструкции захоронения культурного деятеля.

Во время проведения акции «Поисковый десант» в рамках проекта «Память. Никто не должен быть забыт» на Всехсвятском кладбище волонтёры поискового центра «Искатель» обнаружили неухоженную могилу с поврежденным надгробным памятником.

Таких памятников периода 40-х годов на Всехсвятском кладбище много. На это захоронение, явно не относящееся к участникам Великой Отечественной войны, можно было бы не обратить внимание, и пройти мимо, если бы не прикреплённая к ограде пластина.

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Надпись на ней гласит, что здесь захоронен Владимир Семенович Успенский, основатель Тульского государственного хора, музыкант, преподаватель и дирижер. Поисковики предполагают, что табличку к ограде прикрепили работники филармонии, решившие почтить память коллеги. Волонтёры планируют реконструировать захоронение, но для этого им требуется согласие родственников музыканта.

Всех, кто имеет отношение к семье Владимира Семеновича Успенского, просят связаться с координатором проекта «Память. Никто не должен быть забыт» Раисой Николаевной Очневой по телефону: +7(919)085-76-34.

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