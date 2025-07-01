Росгвардейцам пришлось стрелять, чтобы спасти заложницу мужчины с ножом в Новомосковске

Фото Алексея Пирязева.

Сегодня, 1 июля, в Новомосковске вооруженный ножом мужчина насильно удерживал в квартире женщину. Информация о семейном конфликте поступила в Росгвардию.

Прибывшим сотрудникам пришлось стрелять, поскольку на законные требования мужчина не реагировал, размахивая оружием. В связи с угрозой жизни и здоровью потерпевшей и росгвардейцев после нескольких предупредительных силовики применили табельное. По информации Myslo, мужчину ранили в ногу.

Нападавшего доставили в лечебное учреждение в сопровождении экипажа группы задержания.