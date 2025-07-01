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Топ-10 фестивалей июля в Тульской области

Топ-10 фестивалей июля в Тульской области

Собрали для вас самые интересные мероприятия.

Театральный фестиваль «Толстой»

Когда: с 4 по 6 июля.

Где: музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», д. Ясная Поляна, Щекинский р-н.

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В этом году зрителей ждут 15 площадок и более 25 спектаклей, обширная кино- и лекционная программа.

Тема фестиваля — семейное счастье и неспешная усадебная жизнь: яснополянские просторы и уютные яблоневые сады будут наполнены музыкой и спектаклями, чтением классических романов и показами кинофильмов.

Зрителям будут представлены премьеры четырех спектаклей, специально созданных в этом году. 

Подробная программа  на сайте фестиваля.

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Фестиваль «12 ключей»

Когда: 5 июля.

Где: д. Свиридово, урочище «12 ключей», Веневский район, 64 км от Тулы.

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Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Зрителей ожидает насыщенная программа: выступление фолк-групп «Отава Ё» и «Русский праздник», джигитовка и огненное шоу, гала-концерт.

В течение фестивального дня будут работать интерактивные площадки «Казачий стан», «ЗакрутиХа», «Тульская богатырская застава», выставка-ярмарка ремесленных изделий и мастер-классы.

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Полная программа — по ссылке.

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Фестиваль Terra Melodia

Когда: 5–6 июля.

Где: Арт-кэмп «Дикая Мята». Тульская обл., Алексинский р-н, пос. Бунырево.

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Гостей ждет насыщенная двухдневная программа:

  • музыкальное путешествие c артистами из разных регионов России и стран мира;
  • отсутствие жанровых ограничений: национальная классика, фольклор, современные направления;
  • мастер-классы и лекции, интересные как неподготовленному зрителю, так и профессионалам в области культуры и искусства;
  • празднование Купалы — вечерние и ночные гулянья в настоящих русских традициях;
  • «Ночь Сказок» — вечерняя встреча артистов и зрителей, где каждый желающий может рассказать сказку своего народа, любимого автора или собственного сочинения;
  • выставка работ современных художников, затрагивающих тему фольклора и национальной идентичности.

Подробности на сайте.

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Семейный пикник 

Когда: 5 июля, 15.00 — 21.00.

Где: Платоновский парк Тулы.

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Фото Максима Котенева.

Праздник приурочен ко Дню семьи, любви и верности. Для гостей приготовили:

  • детские анимационные программы,
  • мастер-классы на любой вкус,
  • красочные фотозоны,
  • зону отдыха с настольными играми,
  • маркет от молодых предпринимателей города,
  • концертную программу с участием тульских хореографов, театральных коллективов и музыкантов.

Хедлайнер праздника — группа «Интонация».

Вход свободный.

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Гастрономический фестиваль «Пикник Господина Пуфа»

Когда: 12 июля.

Где: п. Одоев, с. Николо-Жупань, ул. Молодежная, 79.

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Первый гастрономический фестиваль района объединяет музыку, театр, лекции, выставки и дегустацию кулинарных изысков князя Одоевского в усадьбе Мирковича. 
 
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Подробная информация — в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте»???????.
 
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Фестиваль утренней музыки «Проснись и Пой!»

Когда: 13 июля.

Где: Тула, Казанская набережная.

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Это федеральный проект, объединяющий активных представителей из разных областей креативной индустрии. В этом году он пройдет в 10 регионах России.
 

В Туле гостей ждут: трехчасовой концерт на Казанской набережной, утренняя зарядка, арт-сессия с участием представителей федеральных СМИ, хедлайнеров и продюсеров. 

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Фестиваль кофейной культуры «Заварка»

Когда: 19 июля с 12.00.

Где: Тула, Центральный переулок, 18, кластер «Октава».

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Это праздник для всех, кто ценит и любит кофе. В программе:

  • каппинги (это когда пробуешь разные сорта кофе и учишься их различать);
  • лекции и мастер-классы от тех, кто в теме;
  • маркет: свежие зерна, оборудование для приготовления кофе и другие аксессуары;
  • еда, которая идеально сочетается с кофе;
  • музыка, чтобы просто отдыхать и наслаждаться;
  • захватывающий батл бариста.

Регистрация на мероприятие по ссылке.

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«Окский плёс»

Когда: 25–26 июля.

Где: Чекалин, Суворовский район.

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Фото Дмитрия Дзюбина.

Это межрегиональный фестиваль культурного содружества. Второй год подряд на нем будет работать развлекательная историческая площадка «Лихой город». Гостей ждут: 

  • мастер-классы по ремеслам и боевому искусству;
  • конные прогулки вдоль живописного берега Оки — в этом году можно будет отправиться в часовое путешествие в седле;
  • настоящая средневековая ладья — научитесь управлять судном на вёслах и под парусом;
  • дегустация блюд средневековой кухни;
  • большой сюжетный квест «Тайна Лихого города»;
  • первый Лихой кубок по командному средневековому многоборью;
  • фолк-концерт под открытым небом.

Подробная информация будет в группе соцсети «ВКонтакте» по ссылке

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Тангоуик-энд «Летний день аргентинского танго»

Когда: 25 и 26 июля.

Где: клуб Nuestro Tango (Тула, ул. Жуковского, 38-б) и территория коттеджного посёлка Ново-Алёсово Веневского района.

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Участники будут танцевать целый уик-энд. Подробности в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

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Vashana Sup Balance Camp

Когда: 25–27 июля.

Где: Тульская область, пос. Бунырево, арт-кэмп «Дикая Мята».

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Это фестиваль, посвященный SUP-культуре, музыке и балансу. Участников ждут тематические заплывы (пижамный, карнавальный, ночной и т. д.), йога, а также концерты. Специальным гостем станет певец Драгни.

Подробная программа — на сайте фестиваля.

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