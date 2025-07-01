Топ-10 фестивалей июля в Тульской области

Собрали для вас самые интересные мероприятия.

Театральный фестиваль «Толстой»

Когда: с 4 по 6 июля.

Где: музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», д. Ясная Поляна, Щекинский р-н.

В этом году зрителей ждут 15 площадок и более 25 спектаклей, обширная кино- и лекционная программа.

Тема фестиваля — семейное счастье и неспешная усадебная жизнь: яснополянские просторы и уютные яблоневые сады будут наполнены музыкой и спектаклями, чтением классических романов и показами кинофильмов.

Зрителям будут представлены премьеры четырех спектаклей, специально созданных в этом году.

Подробная программа — на сайте фестиваля.

6+

Фестиваль «12 ключей»

Когда: 5 июля.