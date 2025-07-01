Топ-10 фестивалей июля в Тульской области

Театральный фестиваль «Толстой»
Когда: с 4 по 6 июля.
Где: музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», д. Ясная Поляна, Щекинский р-н.
В этом году зрителей ждут 15 площадок и более 25 спектаклей, обширная кино- и лекционная программа.
Тема фестиваля — семейное счастье и неспешная усадебная жизнь: яснополянские просторы и уютные яблоневые сады будут наполнены музыкой и спектаклями, чтением классических романов и показами кинофильмов.
Зрителям будут представлены премьеры четырех спектаклей, специально созданных в этом году.
Подробная программа — на сайте фестиваля.
6+
Фестиваль «12 ключей»
Когда: 5 июля.
Где: д. Свиридово, урочище «12 ключей», Веневский район, 64 км от Тулы.
Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Зрителей ожидает насыщенная программа: выступление фолк-групп «Отава Ё» и «Русский праздник», джигитовка и огненное шоу, гала-концерт.
В течение фестивального дня будут работать интерактивные площадки «Казачий стан», «ЗакрутиХа», «Тульская богатырская застава», выставка-ярмарка ремесленных изделий и мастер-классы.
Полная программа — по ссылке.
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Фестиваль Terra Melodia
Когда: 5–6 июля.
Где: Арт-кэмп «Дикая Мята». Тульская обл., Алексинский р-н, пос. Бунырево.
Гостей ждет насыщенная двухдневная программа:
- музыкальное путешествие c артистами из разных регионов России и стран мира;
- отсутствие жанровых ограничений: национальная классика, фольклор, современные направления;
- мастер-классы и лекции, интересные как неподготовленному зрителю, так и профессионалам в области культуры и искусства;
- празднование Купалы — вечерние и ночные гулянья в настоящих русских традициях;
- «Ночь Сказок» — вечерняя встреча артистов и зрителей, где каждый желающий может рассказать сказку своего народа, любимого автора или собственного сочинения;
- выставка работ современных художников, затрагивающих тему фольклора и национальной идентичности.
Подробности на сайте.
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Семейный пикник
Когда: 5 июля, 15.00 — 21.00.
Где: Платоновский парк Тулы.
Фото Максима Котенева.
Праздник приурочен ко Дню семьи, любви и верности. Для гостей приготовили:
- детские анимационные программы,
- мастер-классы на любой вкус,
- красочные фотозоны,
- зону отдыха с настольными играми,
- маркет от молодых предпринимателей города,
- концертную программу с участием тульских хореографов, театральных коллективов и музыкантов.
Хедлайнер праздника — группа «Интонация».
Вход свободный.
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Гастрономический фестиваль «Пикник Господина Пуфа»
Когда: 12 июля.
Где: п. Одоев, с. Николо-Жупань, ул. Молодежная, 79.
Фестиваль утренней музыки «Проснись и Пой!»
Когда: 13 июля.
Где: Тула, Казанская набережная.
В Туле гостей ждут: трехчасовой концерт на Казанской набережной, утренняя зарядка, арт-сессия с участием представителей федеральных СМИ, хедлайнеров и продюсеров.
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Фестиваль кофейной культуры «Заварка»
Когда: 19 июля с 12.00.
Где: Тула, Центральный переулок, 18, кластер «Октава».
Это праздник для всех, кто ценит и любит кофе. В программе:
- каппинги (это когда пробуешь разные сорта кофе и учишься их различать);
- лекции и мастер-классы от тех, кто в теме;
- маркет: свежие зерна, оборудование для приготовления кофе и другие аксессуары;
- еда, которая идеально сочетается с кофе;
- музыка, чтобы просто отдыхать и наслаждаться;
- захватывающий батл бариста.
Регистрация на мероприятие по ссылке.
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«Окский плёс»
Когда: 25–26 июля.
Где: Чекалин, Суворовский район.
Фото Дмитрия Дзюбина.
Это межрегиональный фестиваль культурного содружества. Второй год подряд на нем будет работать развлекательная историческая площадка «Лихой город». Гостей ждут:
- мастер-классы по ремеслам и боевому искусству;
- конные прогулки вдоль живописного берега Оки — в этом году можно будет отправиться в часовое путешествие в седле;
- настоящая средневековая ладья — научитесь управлять судном на вёслах и под парусом;
- дегустация блюд средневековой кухни;
- большой сюжетный квест «Тайна Лихого города»;
- первый Лихой кубок по командному средневековому многоборью;
- фолк-концерт под открытым небом.
Подробная информация будет в группе соцсети «ВКонтакте» по ссылке.
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Танго—уик-энд «Летний день аргентинского танго»
Когда: 25 и 26 июля.
Где: клуб Nuestro Tango (Тула, ул. Жуковского, 38-б) и территория коттеджного посёлка Ново-Алёсово Веневского района.
Участники будут танцевать целый уик-энд. Подробности в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».
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Vashana Sup Balance Camp
Когда: 25–27 июля.
Где: Тульская область, пос. Бунырево, арт-кэмп «Дикая Мята».
Это фестиваль, посвященный SUP-культуре, музыке и балансу. Участников ждут тематические заплывы (пижамный, карнавальный, ночной и т. д.), йога, а также концерты. Специальным гостем станет певец Драгни.
Подробная программа — на сайте фестиваля.
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