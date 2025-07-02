В Тульской области сформировано 13 лесопарковых зеленых поясов: что это изменит?

Заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области Алексей Степин сообщил, что лесопарковые защитные пояса создаются в регионе по поручению Президента РФ Владимира Путина с 2018 года. Их основная цель — улучшение благополучия жителей конкретного города.

В Тульской области создано уже 13 таких поясов. На них распространяется ограниченный режим природопользования и иной хозяйственной деятельности.

На территории поясов запрещено размещать объекты, оказывающие значительное негативное воздействие, отходы 1-3-го класса опасности, разрабатывать полезные ископаемые, создавать объекты капитального строительства.

Министерством сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии принято решение до конца года утвердить паспорта в отношении созданных поясов, в которых будут отражены режим использования территорий и закреплены органы управления территориями. Сведения о всех созданных поясах будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

С предложением о создании в регионе новых лесозащитных зеленых поясов обращались представители ОНФ. В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» механизм создания выстроен следующим образом: муниципалитет с инициативой обращается в Общественную палату, материалы проходят общественные обсуждения, после чего Тульская областная Дума принимает решение о создании пояса, а министерство устанавливает его границы.

Алексей Степин предложил изменить подход и на стартовом этапе направлять материалы на согласование в министерство для планирования использования и управления территориями, предлагаемых к включению в границы лесопаркового защитного пояса, в том числе формирования паспортов таких территорий.

Михаил Пантелеев также сообщил, что в сентябре общественное движение «Зеленая Россия» планирует провести Всероссийский экологический субботник. В рамках субботника планируется уборка территорий особо охраняемых природных территорий и лесфонда: городского парка «Рогожинский» и лесов вблизи Тулы, на которых в ходе патрулирования выявлены свалки мусора.