На крупной ярмарке трудоустройства тулякам предложат почти 500 вакансий

3 июля с 14.00 до 15.30 на территории Кадрового центра «Работа России» в Туле состоится крупная ярмарка вакансий, где предприятия из разных сфер предложат порядка 480 свободных рабочих мест.
Требуются: слесарь-ремонтник, инженер-технолог, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, столяр, токарь, водитель автомобиля, врач, медицинская сестра и др.
В ярмарке будут участвовать такие предприятия:
- ОАО «Элтеза»;
- АО «Тулачермет»;
- АО «Индустрия Сервис»;
- АО «Тульский завод резиновых технических изделий»;
- ГУ ТО «Тульские парки»;
- ООО «Тульская Гармонь»;
- ООО ЧОП «Барс»;
- АО «Газстройдеталь»;
- ГУ ТО «Центр занятости населения Тульской области»;
- ФКУ «Военный комиссариат Тульской области»;
- ООО «Здравсервис»;
- АО «Евраз Ванадий Тула»;
- ООО Швейное предприятие «Заря»;
- АО «Тулатеплосеть»;
- ГУ ТО «КЦСОН № 1»;
- ОСФР по Тульской области;
- ПАО «Россети Центр и Приволжье»;
- ОАО ТКФ «Ясная Поляна»;
- ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Тулы имени Е. Г. Лазарева».
Ярмарка вакансий позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке. Ограничений по времени общения нет.
Адрес мероприятия: Тула, ул. Демонстрации, 34. Полный список вакансий можно посмотреть по ссылке.