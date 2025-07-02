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На крупной ярмарке трудоустройства тулякам предложат почти 500 вакансий
Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

На крупной ярмарке трудоустройства тулякам предложат почти 500 вакансий

Требуются: слесарь-ремонтник, инженер-технолог, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и др.

3 июля с 14.00 до 15.30 на территории Кадрового центра «Работа России» в Туле состоится крупная ярмарка вакансий, где предприятия из разных сфер предложат порядка 480 свободных рабочих мест.

Требуются: слесарь-ремонтник, инженер-технолог, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, столяр, токарь, водитель автомобиля, врач, медицинская сестра и др.

В ярмарке будут участвовать такие предприятия:

  • ОАО «Элтеза»;
  • АО «Тулачермет»;
  • АО «Индустрия Сервис»;
  • АО «Тульский завод резиновых технических изделий»;
  • ГУ ТО «Тульские парки»;
  • ООО «Тульская Гармонь»;
  • ООО ЧОП «Барс»;
  • АО «Газстройдеталь»;
  • ГУ ТО «Центр занятости населения Тульской области»;
  • ФКУ «Военный комиссариат Тульской области»;
  • ООО «Здравсервис»;
  • АО «Евраз Ванадий Тула»;
  • ООО Швейное предприятие «Заря»;
  • АО «Тулатеплосеть»;
  • ГУ ТО «КЦСОН № 1»;
  • ОСФР по Тульской области;
  • ПАО «Россети Центр и Приволжье»;
  • ОАО ТКФ «Ясная Поляна»;
  • ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Тулы имени Е. Г. Лазарева».

Ярмарка вакансий позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке. Ограничений по времени общения нет.

Адрес мероприятия: Тула, ул. Демонстрации, 34. Полный список вакансий можно посмотреть по ссылке.

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