На крупной ярмарке трудоустройства тулякам предложат почти 500 вакансий

Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

Требуются: слесарь-ремонтник, инженер-технолог, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и др.

3 июля с 14.00 до 15.30 на территории Кадрового центра «Работа России» в Туле состоится крупная ярмарка вакансий, где предприятия из разных сфер предложат порядка 480 свободных рабочих мест.

Требуются: слесарь-ремонтник, инженер-технолог, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, столяр, токарь, водитель автомобиля, врач, медицинская сестра и др.

В ярмарке будут участвовать такие предприятия:

ОАО «Элтеза»;

АО «Тулачермет»;

АО «Индустрия Сервис»;

АО «Тульский завод резиновых технических изделий»;

ГУ ТО «Тульские парки»;

ООО «Тульская Гармонь»;

ООО ЧОП «Барс»;

АО «Газстройдеталь»;

ГУ ТО «Центр занятости населения Тульской области»;

ФКУ «Военный комиссариат Тульской области»;

ООО «Здравсервис»;

АО «Евраз Ванадий Тула»;

ООО Швейное предприятие «Заря»;

АО «Тулатеплосеть»;

ГУ ТО «КЦСОН № 1»;

ОСФР по Тульской области;

ПАО «Россети Центр и Приволжье»;

ОАО ТКФ «Ясная Поляна»;

ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Тулы имени Е. Г. Лазарева».

Ярмарка вакансий позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке. Ограничений по времени общения нет.

Адрес мероприятия: Тула, ул. Демонстрации, 34. Полный список вакансий можно посмотреть по ссылке.