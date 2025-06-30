В «Золотом городе» на ребенка рухнула скульптура: дело скоро направят в суд

В Новомосковске 62-летний гендиректор экокурорта «Золотой город» обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба регионального СК.

Следствием установлено, что 26 мая 2024 года на территории экокурорта «Золотой город» на пятилетнего мальчика упала деревянная скульптура, причинившая ребенку тяжкий вред здоровью.

В ходе расследования уголовного дела следователями было достоверно установлено, что директор экокурорта не обеспечил данную скульптуру, установленную им в отсутствие проектно-сметной документации, необходимыми креплениями для обеспечения безопасности посетителей и не установил защитное ограждение вокруг скульптуры.

В настоящее время следствием собраны достаточные доказательства, подтверждающие причастность должностного лица к инкриминируемому преступлению. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.