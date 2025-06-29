В тульских лесах установили ловушки на непарного шелкопряда

Фото Центра защиты леса Тульской области.

Специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» — «ЦЗЛ Тульской области» начали наблюдения за популяциями непарного шелкопряда на территории региона.

Это бабочки, самцы и самки которых очень резко различаются, как формой, так и окраской. Для данного вида характерны вспышки массового размножения с последующим объеданием лиственных лесов на больших площадях.

Объедают гусеницы листву почти на всех лиственных породах, из которых особенно любят дуб и липу. При недостатке лиственных нападают иногда на хвойные породы и, уничтожая их всходы в питомниках, приносят заметный вред.

Азиатская раса непарного шелкопряда отнесена в России к карантинным объектам.

Специалисты Центра защиты леса установили в Тульской области девять ловушек. Отлов насекомых продлится до конца лета.