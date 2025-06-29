Жители Куркино присоединились к проекту «Здоровый муниципалитет»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

28 июня жители Куркино вышли на старт проекта «Здоровый муниципалитет». Напомним, что его цель — сделать привычным и беспрепятственным для каждого жителя региона активный образ жизни, предоставив равные возможности для занятий спортом независимо от возраста и места проживания.

Более 100 любителей спорта приняли эстафету «Маршрута здоровья», протяженностью 1,5 км по территории парка культуры и отдыха.

Муниципалитет получил инвентарь для продолжения занятий северной ходьбой, предоставленный региональным министерством спорта. Это позволит обеспечить комфортные и безопасные тренировки для всех любителей активного образа жизни, а также расширить возможности для развития здорового досуга в регионе.

В настоящий момент осуществляется подбор и обучение тренеров в рамках программы «Здоровый муниципалитет», разработанной совместно Лигой здоровья нации и Общероссийским конгрессом муниципальных образований.

Последними участниками проекта «Здоровый муниципалитет» станут жители Тепло-Огарево.

Подобные инициативы способствуют вовлечению туляков в активный образ жизни и соответствуют целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».