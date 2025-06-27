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Ремонт мостов на Калужском шоссе начнется 1 июля

Ремонт мостов на Калужском шоссе начнется 1 июля

Об этом сообщает городская администрация.

В Туле стартует ремонт асфальтобетонного покрытия на мостовых сооружениях на Калужском шоссе. Там запланированы:

  • демонтаж барьерного ограждения с последующим восстановлением;
  • разборка асфальтобетона до защитного слоя бетона;
  • устройство гидроизоляции и укладка трех слоев асфальтобетона.

Подрядная организация определена, работы на участке протяженностью 600 м планируют выполнить в четыре этапа. 

Ремонт первого этапа начнется 1 июля в 12.00 на мостовом сооружении, расположенном на полосе выезда из города, возле ТЦ «Метро».  На втором этапе будут ремонтировать противоположную сторону данного моста. На третьем и четвертом этапах запланирован ремонт участка от поворота на Нижнее Волохово до зоны ремонта на первом и втором этапе. 

В период проведения работ по мосту будет организовано реверсивное движение по одной из половин проезжей части. Встречный разъезд будет регулировать сигнал временного светофора. 

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На каждый этап потребуется от 7 до 10 дней при благоприятных погодных условиях. Об изменении схемы движения в соответствии с переходом к очередному этапу будет сообщаться дополнительно.  

Завершить ремонт планируется к 15 августа 2025 года.

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вчера, в 19:05 +1
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