Ремонт мостов на Калужском шоссе начнется 1 июля

В Туле стартует ремонт асфальтобетонного покрытия на мостовых сооружениях на Калужском шоссе. Там запланированы:

демонтаж барьерного ограждения с последующим восстановлением;

разборка асфальтобетона до защитного слоя бетона;

устройство гидроизоляции и укладка трех слоев асфальтобетона.

Подрядная организация определена, работы на участке протяженностью 600 м планируют выполнить в четыре этапа.

Ремонт первого этапа начнется 1 июля в 12.00 на мостовом сооружении, расположенном на полосе выезда из города, возле ТЦ «Метро». На втором этапе будут ремонтировать противоположную сторону данного моста. На третьем и четвертом этапах запланирован ремонт участка от поворота на Нижнее Волохово до зоны ремонта на первом и втором этапе.

В период проведения работ по мосту будет организовано реверсивное движение по одной из половин проезжей части. Встречный разъезд будет регулировать сигнал временного светофора.





На каждый этап потребуется от 7 до 10 дней при благоприятных погодных условиях. Об изменении схемы движения в соответствии с переходом к очередному этапу будет сообщаться дополнительно.

Завершить ремонт планируется к 15 августа 2025 года.