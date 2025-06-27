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В Тульской области в сентябре пройдут 8 избирательных кампаний

В Тульской области в сентябре пройдут 8 избирательных кампаний

Голосование состоится 12, 13 и 14 сентября.

В единый день голосования в Тульской области пройдут 8 избирательных кампаний. На сегодняшний день все они официально назначены: 

  • дополнительные выборы депутата Тульской областной Думы восьмого созыва по избирательному округу № 9;
  • выборы депутатов Собрания депутатов МО город Богородицк Богородицкого района шестого созыва:
  • дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов МО Правобережное Белевского района третьего созыва по многомандатному (пятимандатному) избирательному округу № 1;
  • выборы депутатов Собрания депутатов МО Веневский муниципальный округ Тульской области первого созыва;
  • выборы депутатов Собрания депутатов МО Воловский муниципальный округ Тульской области первого созыва;
  • выборы депутатов Собрания депутатов МО Дубенский муниципальный округ Тульской области первого созыва;
  • выборы депутатов Собрания депутатов МО Куркинский муниципальный округ Тульской области первого созыва;
  • выборы депутатов Собрания депутатов МО Плавский муниципальный округ Тульской области первого созыва.

Напомним, голосование продет в течение трех дней: 12, 13 и 14 сентября.

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