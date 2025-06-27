Туляк пытался пронести в суд ножи и перцовый баллончик

Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

После личного досмотра в отношении мужчины был составлен административный протокол.

В Туле 37-летний мужчина, прибывший в качестве посетителя в Арбитражный суд региона, попытался пронести в здание два перочинных ножа и аэрозольный баллончик с перцовой смесью.

Судебный пристав на входе предупредил мужчину об ответственности за нарушение правил поведения в суде, в том числе за пронос запрещённых предметов, но посетитель заявил, что ничего подобного у него при себе нет.

Сотрудник органа принудительного исполнения осмотрел сумку визитёра и обнаружил ножи и газовый баллончик. В отношении гражданина был составлен административный протокол по статье «Неисполнение законного распоряжения судебного пристава о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила».