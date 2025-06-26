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Депутаты Тульской областной Думы поддержали законопроекты о местном самоуправлении

Депутаты Тульской областной Думы поддержали законопроекты о местном самоуправлении

Законопроекты были рассмотрены на 12-м заседании областного парламента.

Одним из них предлагается установить критерии, в соответствии с которыми в структуре местной администрации муниципального образования Тульской области могут быть сформированы территориальные органы. Согласно второму проекту закона, предложено установить порядок избрания первого главы вновь образованного муниципального образования.

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— Данные законопроекты — часть огромной работы, которая проводится по приведению местного самоуправления к одноуровневой системе. Для жителей населенных пунктов практически ничего не поменяется. Предлагаемые законодательные положения как раз и нацелены на то, чтобы жители могли получать те же самые услуги, что и при двухуровневой системе местной власти, — пояснил заместитель председателя областной Думы Олег Иванов. — Если говорить о формировании территориальных органов, то предлагается закрепить ряд критериев. В частности, отсутствие пешей доступности до административного центра муниципального образования и обратно в течение рабочего дня для жителей всех населенных пунктов, входящих в его состав. Будет учитываться также пешая доступность до территориального органа местной администрации для жителей населенных пунктов, расположенных на территории, где он осуществляет функции по решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения.

Предполагается, что действие данного закона не будет распространяться на сельские и городские поселения, а также муниципальные районы.

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Проектом Закона Тульской области «Об установлении порядка избрания первого главы вновь образованного муниципального образования» предложено установить, что во вновь образованных муниципальных образованиях первый глава будет избираться новым представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность главы, а не из состава представительного органа.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур, содержащий условия конкурса и требования к кандидатам, будет установлен самим представительным органом.

Процедура избрания главы на заседании представительного органа из числа зарегистрированных и представленных конкурсной комиссией кандидатов предусмотрена законопроектом.

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