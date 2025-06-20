Концерт популярных детей-блогеров: в Тулу приедет исполнительница хита Sigma Boy

29 июня в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова состоится концерт «Звёзды рядом». На сцену выйдут популярные дети-блогеры страны. Концерт организован при поддержке правительства Тульской области.

Напомним, указом Президента РФ Владимира Путина 2018–2027 годы в России объявлены Десятилетием детства.

Цель мероприятия — помочь родителям узнать больше о том, что интересно их детям, объединить поколения, укрепить семьи, помочь взрослым и детям сблизиться.

Для гостей выступят:

певица и блогер Настя Кош,

исполнительница мирового хита Sigma Boy Маша Янковская,

блогер и танцовщица Арина Дубкова,

молодой рэпер Gazan,

актриса и модель Виола Антонова,

Алиса Буслова,

Тая Скоморохова,

Вова Солодков,

Runa Project,

Рецепт Яичницы из Тулы и др.

В рамках события будет организована специальная площадка для общения с блогерами — «Открытый диалог», где дети и подростки смогут задать юным артистам личные вопросы и обсудить разные темы.

В мероприятии примут участие дети и молодежь, которые увлекаются медианаправлением, в том числе активисты Движения Первых, юнармейцы, ребята из профильных лагерей. Они смогут выступить в роли интервьюеров, ведущих или задать интересующий вопрос звездному блогеру.

Тульская область станет первым регионом в стране, который организует мероприятие в таком формате.

«Открытый диалог» начнется в 15.00 в ротонде возле входа в парк со стороны ул. Первомайской. Концерт состоится в 16.00 на сцене у Фонтанной площади.

Проведение мероприятия способствует достижению целей нацпроекта «Молодежь и дети».