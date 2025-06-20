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22 июня в Туле введут ограничения движения

22 июня в Туле введут ограничения движения

Будьте внимательны.

Для обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения в Туле мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, будет введен ряд ограничений.

Так, 22 июня будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

  • с 00.00 до 5.00 по проспекту Ленина на участке от ул. Агеева до ул. 9 Мая;
  • с 00.00 до 5.00 на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади.

Ограничено движение всех видов транспортных средств:

  • с 2.00 до 5.00 по проспекту Ленина на участке от ул. Агеева до ул. 9 Мая;
  • с 00.00 до 5.00 на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади.

Также с 2.00 до 5.00 будет ограничен выезд на проспект Ленина с ул. Агеева, Циолковского, Мира, Шевченко, Болдина, Станиславского и 9 Мая.

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