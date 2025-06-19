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Волонтёры рассказали тулякам, как не потеряться на «тихой охоте»

Волонтёры рассказали тулякам, как не потеряться на «тихой охоте»

Для поисковиков, как и для заядлых грибников, наступила самая горячая пора, полная тревожных звонков и срочных выездов.

Во время каждого поиска в лесах или в полях волонтёры не спят сутками, стирают ноги в кровь, проходя десятки километров с одной лишь целью — найти пропавшего человека и тем самым сохранить ему жизнь.

Ежегодно отряд «ЛизаАлерт» обращаемся к тулякам с одной и той же просьбой — запомнить и рассказать своим близким правила безопасного нахождения в природной среде:

  • старайтесь не уходить в лес в одиночку,
  • сообщите родным, друзьям или соседям, в каком направлении вы уходите и когда планируете вернуться,
  • обязательно возьмите с собой полностью заряженный мобильный телефон и пауэрбанк, запас воды и необходимых лекарств, сытный перекус и тёплые вещи,
  • желательно иметь при себе фонарь, спички, свисток и компас (если умеете им пользоваться),

наденьте закрытую яркую одежду, головной убор и устойчивую высокую обувь (сапоги, берцы, треккинговые ботинки) — они снизят риск получения травмы а яркая одежда поможет быстрее заметить вас в лесу.

Запишите в контакты себе и родственникам номер бесплатной круглосуточной горячей линии отряда «ЛизаАлерт»: 8(800)700-54-52.

Если ваш родственник не вернулся в обещанное время, а его телефон не отвечает, не теряйте времени — звоните, вам обязательно помогут!

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Тульская область
 

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