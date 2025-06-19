Пьяницы захватили двор пятиэтажек на ул. Металлургов в Туле

В теплое время года любители горячительных напитков превращают придомовую территорию в ночлежку с общественным туалетом.

Спящие на лавочках или же вовсе на тротуаре — это обычная картина двора дома № 47-а по ул. Металлургов в Туле. Источник всех бед, по мнению жителей, круглосуточная наливайка, расположенная в соседнем отдельно стоящем здании. Люди неоднократно обращались в полицию, отправляли письма в надзорные ведомства, но ситуация из года в год не меняется.

— Проблемы жителей не интересуют никого, кроме самих жителей. Бизнес намного важнее, чем культура, традиции, нравственность и воспитание.

После размещения открытого обращения мы получили ответ из министерства промышленности Тульской области: «Нарушений нет». Получается, что выданная лицензия на торговлю алкоголем создает условия для продолжения беспорядков на придомовых территориях многоквартирных домов.

Нам заявляют, что сотрудники полиции бездействуют, а могли бы проводить рейды по всем территориям многоквартирных домов, чтобы предотвращать факты нарушений общественного порядка. Но ведь у каждой наливайки пост полиции не поставишь! — говорят жители.

По мнению людей, только закрытие алкоточки вернет спокойствие и тишину в их двор.