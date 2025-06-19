  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Пьяницы захватили двор пятиэтажек на ул. Металлургов в Туле - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Пьяницы захватили двор пятиэтажек на ул. Металлургов в Туле

Пьяницы захватили двор пятиэтажек на ул. Металлургов в Туле

В теплое время года любители горячительных напитков превращают придомовую территорию в ночлежку с общественным туалетом.

Спящие на лавочках или же вовсе на тротуаре — это обычная картина двора дома № 47-а по ул. Металлургов в Туле. Источник всех бед, по мнению жителей, круглосуточная наливайка, расположенная в соседнем отдельно стоящем здании. Люди неоднократно обращались в полицию, отправляли письма в надзорные ведомства, но ситуация из года в год не меняется.

— Проблемы жителей не интересуют никого, кроме самих жителей. Бизнес намного важнее, чем культура, традиции, нравственность и воспитание. 

После размещения открытого обращения мы получили ответ из министерства промышленности Тульской области: «Нарушений нет». Получается, что выданная лицензия на торговлю алкоголем создает условия для продолжения беспорядков на придомовых территориях многоквартирных домов.

Нам заявляют, что сотрудники полиции бездействуют, а могли бы проводить рейды по всем территориям многоквартирных домов, чтобы предотвращать факты нарушений общественного порядка. Но ведь у каждой наливайки пост полиции не поставишь! — говорят жители

По мнению людей, только закрытие алкоточки вернет спокойствие и тишину в их двор.

Галерея
показать все фотографии

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 19:45 +1
Другие статьи по темам
Событие
наливайка
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Щекинском районе встретили «не великолепную семерку»
В Щекинском районе встретили «не великолепную семерку»
Волонтёры рассказали тулякам, как не потеряться на «тихой охоте»
Волонтёры рассказали тулякам, как не потеряться на «тихой охоте»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.