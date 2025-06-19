Тульское Управление Росгвардии возглавил полковник Эдуард Гафуров

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Ранее он руководил ведомственным Центром лицензионно-разрешительной работы в Татарстане.

Указом Президента России начальником Управления Росгвардии по Тульской области назначен полковник полиции Эдуард Гафуров. Нового руководителя тульским росгвардейцам представил заместитель командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майор полиции Дмитрий Шевчук.

Он поздравил Эдуарда Гафурова с назначением и отметил, что его большой служебный опыт и личные качества станут основой успешного руководства вверенными подразделениями.

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Полковник полиции Эдуард Гафуров окончил Казанский юридический институт МВД России. Прошел путь от оперуполномоченного подразделения по борьбе с организованной преступностью до заместителя начальника управления – начальника центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Татарстан. Награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».