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В Тульской области построят крупный тепличный комплекс
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области построят крупный тепличный комплекс

Объём инвестиций в проект составит порядка 4 млрд рублей, планируется создание 250 рабочих мест.

19 июня на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) правительство Тульской области и ООО «Цветочный сад» заключили соглашение о сотрудничестве. Его подписали губернатор Дмитрий Миляев и генеральный директор компании Андрей Лепёхин.

Согласно документу, в Тульской области будет построен тепличный комплекс для выращивания овощей и цветов.

— Компания «Цветочный сад» — давний партнер Тульской области. Сегодня мы подписали очередное соглашение по строительству нового тепличного комплекса. Правительство Тульской области будет делать все, чтобы проект был реализован в обозначенные сроки, — сказал Дмитрий Миляев.

Андрей Лепехин поблагодарил правительство региона и лично Дмитрия Миляева за помощь в строительстве тепличного комплекса.

Сюжет: ПМЭФ-2025
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