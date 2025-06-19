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В Тульской области модернизируют завод по производству белевской пастилы
Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области модернизируют завод по производству белевской пастилы

Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

19 июня на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме заключено соглашение между правительством Тульской области и ООО «Белевская пастила». Документ подписали губернатор Дмитрий Миляев и учредитель компании Екатерина Семерней.

Соглашение предполагает модернизацию производственных цехов с применением энергоэффективных технологий. Общий объем инвестиций составит порядка 500 млн рублей, будет создано около 50 рабочих мест.

— Наряду с тульским пряником белевская пастила — фирменный бренд нашего региона. Это натуральный десерт, изготовленный из яблок по старым русским рецептам, который с 2019 года производят в Белеве. Сегодняшнее соглашение с компанией «Белевская пастила» — одним из ведущих производителей данного лакомства — предусматривает модернизацию и расширение производства. Это позволит увеличить объемы выпуска готовой продукции и сделает продукт доступнее для наших потребителей, — подчеркнул Дмитрий Миляев. 

Екатерина Семерней поблагодарила Дмитрия Миляева за поддержку, которое руководства региона оказывает предприятию. 

— Сегодняшнее соглашение — большой шаг вперед для нашей компании. Надеемся, что в результате реализации инвестиционного проекта появится возможность для роста не только нашего предприятия, но и нашего родного города Белева и всей Тульской области, — сказала Екатерина Семерней.

Правительство области обеспечит компании максимально комфортные условия для дальнейшего развития в регионе.

Сюжет: ПМЭФ-2025
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