В Тульской области модернизируют завод по производству белевской пастилы

Фото Алексея Пирязева.

19 июня на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме заключено соглашение между правительством Тульской области и ООО «Белевская пастила». Документ подписали губернатор Дмитрий Миляев и учредитель компании Екатерина Семерней.

Соглашение предполагает модернизацию производственных цехов с применением энергоэффективных технологий. Общий объем инвестиций составит порядка 500 млн рублей, будет создано около 50 рабочих мест.

— Наряду с тульским пряником белевская пастила — фирменный бренд нашего региона. Это натуральный десерт, изготовленный из яблок по старым русским рецептам, который с 2019 года производят в Белеве. Сегодняшнее соглашение с компанией «Белевская пастила» — одним из ведущих производителей данного лакомства — предусматривает модернизацию и расширение производства. Это позволит увеличить объемы выпуска готовой продукции и сделает продукт доступнее для наших потребителей, — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Екатерина Семерней поблагодарила Дмитрия Миляева за поддержку, которое руководства региона оказывает предприятию.

— Сегодняшнее соглашение — большой шаг вперед для нашей компании. Надеемся, что в результате реализации инвестиционного проекта появится возможность для роста не только нашего предприятия, но и нашего родного города Белева и всей Тульской области, — сказала Екатерина Семерней.

Правительство области обеспечит компании максимально комфортные условия для дальнейшего развития в регионе.