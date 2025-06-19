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Когда приведут в порядок парк Обороны Тулы?

Когда приведут в порядок парк Обороны Тулы?

С таким вопросом туляки обратились в городскую администрацию.

Во время прямого эфира, который проводил заместитель главы администрации Максим Щербаков, горожане поинтересовались, когда приведут в порядок парк Обороны Тулы.

— Сейчас это больше похоже на лес! — говорят туляки.

На что замглавы ответил так:

— Эта территория действительно называется городские леса, это официальный ее статус. Ежегодно с округом мы проводим субботники, поставили там детскую площадку, лавочки. Не буду сейчас громко анонсировать, но есть предварительная договоренность с одним из застройщиков, что он профинансирует определенные работы по благоустройству данной локации. Это находится в процессе обсуждения.

По словам Максима Щербакова, для обустройства будут задействованы внебюджетные спонсорские средства. Как только появятся конкретные договоренности, администрация их озвучит.

Кроме того, есть идея передать парк Обороны Тулы «Тульским паркам», это находится в стадии обсуждения.

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