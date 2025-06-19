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В Туле обсудили ход создания веломаршрута «Лев Толстой»

В Туле обсудили ход создания веломаршрута «Лев Толстой»

Проект посвящён 200-летию со дня рождения знаменитого писателя, которое будет отмечаться в 2028 году.

В оружейной столице состоялось заседание рабочей группы по развитию велотранспортной инфраструктуры Тульской области. В нём приняли участие представители правительства региона, Общественной палаты Тульской области, а также областные и городские депутаты.

Темой заседания была реализация веломаршрута «Лев Толстой», посвященного 200-летию со дня рождения знаменитого писателя, которое будет отмечаться в 2028 году. Уже завершен первый этап маршрута, который пролегает от ЦПКиО имени П.П. Белоусова до Платоновского парка. Длина участка составляет 3,5 км.

Главный архитектор веломаршрута и мастерской «Хороший город» Сергей Бортулев рассказал о перспективах реализации второго этапа проекта. Председатель комиссии Общественной платы Тульской области по ЖКХ, строительству, дорогам и транспорту Ярослав Муравский предложил участникам рабочей группы провести пробный заезд на велосипедах, чтобы выявить и устранить имеющиеся недостатки.

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Тульская область

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