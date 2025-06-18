Спасатели из Новомосковска борются за звание лучшего звена газодымозащитной службы в ЦФО

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Наш регион представляют четыре человека.

В Подмосковье 18 команд спасателей ведут борьбу за звание лучшего звена газодымозащитной службы МЧС России в Центральном федеральном округе.

Тульскую область представляют огнеборцы 25 пожарно-спасательной части Новомосковска, ставшие победителями на областном этапе. Это командир звена — начальник караула Степан Ермаков, помощник начальника караула Алексей Овинников, командир отделения Алексей Ульянов, командир отделения Павел Ванин.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Тульской области, газодымозащитники — это элита пожарной охраны, именно они первыми заходят в охваченную дымом зону, спасают людей, отрезанных от путей эвакуации, и вступают в схватку с огненной стихией.

Данные соревнования считаются самыми важными и сложными среди специалистов чрезвычайного ведомства.