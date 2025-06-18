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На железной дороге в Тульской области переименовали 22 остановочных пункта

На железной дороге в Тульской области переименовали 22 остановочных пункта

Публикуем новые названия.

На Московской железной дороге в Тульской области переименовали 22 остановочных пункта. В их названии ранее присутствовали числовые обозначения километров.

Как сообщает пресс-служба МЖД, переименование проведено с учётом географических топонимов или других объектов, которые находятся рядом.

  • О. п. 132 км теперь называется Александровка,
  • о. п. Платформа 153 км — Простор,
  • о. п. Платформа 191 км — Родничок,
  • о. п. 289 км — Скуратовский лес,
  • о. п. 309 км — Сежа,
  • о. п. 318 км — Новосельский,
  • путевой пост 205 км — Шатовский,
  • о. п. 255 км — Южная,
  • о. п. 268 км — Кузовка,
  • о. п. 278 км — Алексеевка,
  • о. п. 290 км — Крутой верх,
  • о. п. 293 км — Лунёвка,
  • о. п. 305 км — Раздольное,
  • о. п. 313 км — Каменка,
  • о. п. 325 км — Николаевка,
  • о. п. 332 км — Поддолгое,
  • о. п. 335 км — Гремучий,
  • о. п. Платформа 81 км — Зелёная роща,
  • о. п. 147 км — Брусы,
  • о. п. 293 км — Умрышенки,
  • о. п. 298 км — Берёзово,
  • о. п. 275 км — Садоводный.

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