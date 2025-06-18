На железной дороге в Тульской области переименовали 22 остановочных пункта

На Московской железной дороге в Тульской области переименовали 22 остановочных пункта. В их названии ранее присутствовали числовые обозначения километров.
Как сообщает пресс-служба МЖД, переименование проведено с учётом географических топонимов или других объектов, которые находятся рядом.
- О. п. 132 км теперь называется Александровка,
- о. п. Платформа 153 км — Простор,
- о. п. Платформа 191 км — Родничок,
- о. п. 289 км — Скуратовский лес,
- о. п. 309 км — Сежа,
- о. п. 318 км — Новосельский,
- путевой пост 205 км — Шатовский,
- о. п. 255 км — Южная,
- о. п. 268 км — Кузовка,
- о. п. 278 км — Алексеевка,
- о. п. 290 км — Крутой верх,
- о. п. 293 км — Лунёвка,
- о. п. 305 км — Раздольное,
- о. п. 313 км — Каменка,
- о. п. 325 км — Николаевка,
- о. п. 332 км — Поддолгое,
- о. п. 335 км — Гремучий,
- о. п. Платформа 81 км — Зелёная роща,
- о. п. 147 км — Брусы,
- о. п. 293 км — Умрышенки,
- о. п. 298 км — Берёзово,
- о. п. 275 км — Садоводный.