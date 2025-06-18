На железной дороге в Тульской области переименовали 22 остановочных пункта

На Московской железной дороге в Тульской области переименовали 22 остановочных пункта. В их названии ранее присутствовали числовые обозначения километров.

Как сообщает пресс-служба МЖД, переименование проведено с учётом географических топонимов или других объектов, которые находятся рядом.