В Щекино осудят гаишника за то, что незаконно присвоил чужой мотоцикл и УАЗ

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Он убедил двух человек отказаться от права собственности на транспортные средства.

В Щекино 36-летний бывший начальник отдела ГАИ обвиняется в мошенничестве, сообщают пресс-службы областной прокуратуры и регионального СК.

По версии следствия, в мае и ноябре 2023 года он убедил двух местных жителей отказаться от права собственности на свои транспортные средства, находившиеся на спецстоянке.

Впоследствии бывший полицейский незаконно присвоил себе мотоцикл марки QINGQI и внедорожник УАЗ Патриот. Материальный ущерб оценили в 50 тысяч рублей и 301 тысячу рублей.

Уголовное дело в отношении бывшего сотрудника направлено в суд для рассмотрения по существу.