  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области студенческие семьи с детьми смогут покупать жильё на льготных условиях - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области студенческие семьи с детьми смогут покупать жильё на льготных условиях
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Тульской области студенческие семьи с детьми смогут покупать жильё на льготных условиях

Соответствующее соглашение о сотрудничестве правительство региона заключило с Союзом строителей Тульской области.

Руководство региона уже взаимодействует с Союзом строителей в вопросах предоставления льготных условий на покупку жилья участникам СВО и членам их семей. Речь идёт о приобретении квартир в новостройках. Льготой уже воспользовались 58 семей.

Новое соглашение позволит расширить льготы, распространив их на семьи малолетними детьми, в которых родители являются студентами очной формы обучения в вузах Тульской области. Документ подписали губернатор Дмитрий Миляев и президент Союза строителей региона Леонид Авилушкин.

– Уверен, что дальнейшее взаимодействие позволит эффективнее выстроить работу по предоставлению мер поддержки льготным категориям граждан, – отметил Дмитрий Миляев.

Также, в честь Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Дмитрий Миляев передал сертификат на покупку квартиры ветерану ВОВ, почетному гражданину Тульской области Василию Марковичу Мирошниченко. Сертификат был вручен дочери ветерана Инне Васильевне.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 20:40 −1
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областисоглашение о сотрудничествольготы на покупку жилья
Место
Тульская область
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульские выпускники могут проверить результаты ЕГЭ в «Арсенале услуг»
Тульские выпускники могут проверить результаты ЕГЭ в «Арсенале услуг»
За три дня полицейские выявили рядом с «Дикой Мятой» свыше 100 правонарушений
За три дня полицейские выявили рядом с «Дикой Мятой» свыше 100 правонарушений
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.