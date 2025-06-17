В Тульской области студенческие семьи с детьми смогут покупать жильё на льготных условиях

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Руководство региона уже взаимодействует с Союзом строителей в вопросах предоставления льготных условий на покупку жилья участникам СВО и членам их семей. Речь идёт о приобретении квартир в новостройках. Льготой уже воспользовались 58 семей.

Новое соглашение позволит расширить льготы, распространив их на семьи малолетними детьми, в которых родители являются студентами очной формы обучения в вузах Тульской области. Документ подписали губернатор Дмитрий Миляев и президент Союза строителей региона Леонид Авилушкин.

– Уверен, что дальнейшее взаимодействие позволит эффективнее выстроить работу по предоставлению мер поддержки льготным категориям граждан, – отметил Дмитрий Миляев.

Также, в честь Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Дмитрий Миляев передал сертификат на покупку квартиры ветерану ВОВ, почетному гражданину Тульской области Василию Марковичу Мирошниченко. Сертификат был вручен дочери ветерана Инне Васильевне.