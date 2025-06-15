«Лучшее в мире призвание!»: Дмитрий Миляев поздравил тульских медиков с праздником

Фото правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поздравил врачей с профессиональным праздником — Днем медицинского работника:

—Лучшее в мире призвание! Дорогие наши медики! Вы — настоящие герои нашего времени! Вы ежедневно приходите на помощь тем, кто нуждается в поддержке, проявляете чуткость и самоотверженность, с честью выполняете свой профессиональный долг. Спасибо за ваш труд, преданность своему делу и людям. Отдельные слова благодарности ветеранам отрасли, которые передают знания и опыт молодым специалистам. Здоровья, счастья вам и вашим семьям!

В регионе многое делается для развития здравоохранения: модернизируются больницы и поликлиники, строятся новые медицинские учреждения, открываются ФАПы, внедряются современные технологии диагностики и лечения.

С праздником медиков поздравил и председатель Общественной палаты Тульской области Юрий Цкипури:

— Поздравляю врачей, весь медицинский персонал, коллективы медучреждений, тех, кто выбрал одну из самых гуманных профессий на земле. Вы все вносите неоценимый вклад в развитие медицины, внедряете инновации и заботитесь о каждом пациенте с теплотой и вниманием. Это призвание требует огромной ответственности, мужества и безграничной любви к людям. Ведь каждый ваш шаг, каждое решение может изменить судьбу человека и подарить ему вторую жизнь. Особые слова благодарности адресую медицинским работникам, которые спасают наших раненых бойцов в зоне специальной военной операции. Вы — настоящие герои нашего времени! Каждому медработнику в тылу и на поле боя желаю здоровья, счастья, мирного неба над головой и над нашей любимой Родиной. С праздником!

Председатель Тульской областной Думы Андрей Дубровский от имени депутатов поздравил работников и ветеранов здравоохранения с профессиональным праздником.

—Медицина — не просто профессия, это всегда призвание. Не случайно в этой отрасли так много династий. Выбирая специальность, молодое поколение вдохновляется примером старших. И хотя сегодня в вашем арсенале есть самое современное оборудование, передовые технологии и эффективные лекарства, в основе успеха всегда были и будут ваши знания, опыт, высокие нравственные качества, умение быстро принимать сложные решения и самоотверженность.

Низкий поклон медикам, которые отважно спасают бойцов, участвующих в специальной военной операции. Своевременная и квалифицированная помощь сохраняет жизнь и здоровье многим нашим военнослужащим.

Примите глубокую благодарность за ваш труд! Пусть в ваших напряженных буднях как можно чаще звучат слова признательности от тех, кому вы помогли.

Мэр Тулы Алексей Эрк сравнил врачей с ангелами:

—Когда-то все Ангелы были крылаты, Но самые добрые в солнечной мгле, Воздушные крылья сменив на халаты, Навеки остались на грешной земле… Дорогие коллеги, друзья! От всего сердца поздравляю всех вас с нашим профессиональным праздником — Днём медицинского работника! Это праздник людей, которые посвятили свою жизнь служению людям! Мы выбрали самую гуманную профессию — спасать жизни, сохранять здоровье и помогать людям. А самая большая для нас награда — видеть улыбки на лицах пациентов. Медицинские работники и сегодня находятся там, где особенно нужны: в карете скорой помощи мчатся на вызов, в операционной, в госпиталях, спасают жизни наших бойцов на передовой и выезжают в новые регионы. Быть медиком — это настоящие призвание, состояние души. Благодарю всех коллег за нелегкий, но такой важный и необходимый труд на благо людей, требующий глубоких знаний, умений, самоотверженности и милосердия! Низкий вам поклон! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, новых профессиональных успехов, удачи, благополучия и тепла! Светите другим и не сгорайте! С праздником, дорогие и любимые медицинские работники!

К поздравлениям присоединяется и редакция Myslo!