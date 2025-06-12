Главный следователь Центрального района Тулы получила государственную награду

Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области.

Председатель СК России Александр Бастрыкин вручил руководителю следственного отдела по Центральному району Тулы Светлане Деевой государственную награду — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

— Своим каждодневным трудом Светлана Николаевна вносит вклад в обеспечение правопорядка на территории Тульской области. Вот уже более 20 лет она трудится в органах следствия и является примером преданности профессии и верности присяге, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Также в ведомстве отметили, что Светлана Деева на протяжении длительного времени демонстрирует высокие показатели в работе и ежегодно раскрывает десятки тяжких и особо тяжких преступлений.