  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Руководитель следственного отдела по Центральному району Тулы получила государственную награду - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Главный следователь Центрального района Тулы получила государственную награду
Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области.

Главный следователь Центрального района Тулы получила государственную награду

Светлане Деевой вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Председатель СК России Александр Бастрыкин вручил руководителю следственного отдела по Центральному району Тулы Светлане Деевой государственную награду — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

— Своим каждодневным трудом Светлана Николаевна вносит вклад в обеспечение правопорядка на территории Тульской области. Вот уже более 20 лет она трудится в органах следствия и является примером преданности профессии и верности присяге, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Также в ведомстве отметили, что Светлана Деева на протяжении длительного времени демонстрирует высокие показатели в работе и ежегодно раскрывает десятки тяжких и особо тяжких преступлений.

Интервью со следователем можно прочитать по этой ссылке.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 14:22 0
Другие статьи по темам
Люди
Светлана Деева
Место
Тула
Прочее
государственная награда

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле нарушитель на такси едва не сбил самокатчика-нарушителя
В Туле нарушитель на такси едва не сбил самокатчика-нарушителя
На Казанской набережной прошла «Битва за Тулу»: как это было – фоторепортаж Myslo
На Казанской набережной прошла «Битва за Тулу»: как это было – фоторепортаж Myslo
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.