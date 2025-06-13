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На Казанской набережной прошла «Битва за Тулу»: как это было – фоторепортаж Myslo
Фото Дмитрия Дзюбина

На Казанской набережной прошла «Битва за Тулу»: как это было – фоторепортаж Myslo

Соревнования по MMA состоялись уже в девятый раз.

Вчера, 12 июня, на Казанской набережной оружейной столицы прошла «Битва за Тулу». Участие в состязаниях приняли мастера спорта, КМС по единоборствам, победители и призеры всероссийских соревнований.

Собравшихся приветствовал заместитель губернатора региона Алексей Давлетшин, который заявил, что спорт является самой главной движущей силой в области.

— Рад всех приветствовать на сегодняшнем мероприятии, хочу всех поздравить с Днем России! Ура! Сегодня сказали, что в хорошей драке рождается настоящая дружба и это очень здорово. Тульская область — это регион, который всей своей историей доказал, что здесь живут настоящие бойцы, - начал Давлетшин.

В состязании приняли участие спортсмены из разных регионов России. Один из них, представитель клуба «Высшая лига» из Орловской области, Рашод Худоербеков поделился с Myslo впечатлениями после выигранного боя. Друзья буквально носили спортсмена на руках.

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— Хочу поблагодарить в первую очередь тренеров и своих братьев, которые всегда рядом, тут со мной старший брат Рашид. Я очень рад, что нахожусь на таком мероприятии сегодня и поздравляю всех с Днем России!

Настрой бойцов не омрачил даже начавшийся дождь. Спортсмены разминались рядом с октагоном, не обращая внимания на повышенную влажность. Здесь же тренеры напутствовали  спортсменов перед поединками.

— Меня зовут Игорь Егоров, старший тренер спортивного клуба «Самбист» из подмосковного Лыткарино. Я привез двух бойцов на турнир — Чернышову Ирину и Игоря Константинова. Тренирую я больше десяти лет, у меня есть ребята, если говорить про профессионалов, которые провели уже 10-20 боев. Вот Ирина, она мастер спорта по грэпплингу. На «Битве за Тулу» мы уже выступали, мой воспитанник Денис Кириллов дошел до главного боя но, к сожалению, уступил.  

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Многие бойцы отказываются давать комментарии до боя, это «убивает» их настрой. Некоторые отказываются разговаривать в случае поражения. Но нам повезло — туляк Кирилл Мирошниченко выиграл.

— Я дзюдоист, клуб «Тульский Левша». Занимаюсь более 10 лет, в «Битве за Тулу» участвую первый раз, до этого был один бой в «Юношеской Лиге» Как мне сегодняшний бой? Ну, во-первых, спасибо за организацию, спасибо тренеру, который меня подготовил. Соперник попался боксер, чуть старше, на девять килограмм побольше, но ничего страшного. Смогли, справились, преодолели. Рука болит после попадания, а так отлично все.

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В главном бою вечера сошлись представитель Анталии Магомедмурад Хасаев и боец от Тульской области Тигран Оганесян. Победу одержал гость оружейной столицы.

В 2026 году Тульская область примет Чемпионат Мира по ММА.

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сегодня, в 14:19 −3
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