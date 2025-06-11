Проблемы с иммуноглобулином: есть ли дефицит в Туле?

Фото Дмитрия Дзюбина.

О невозможности приобрести в аптеках этот препарат сообщили федеральные СМИ. Myslo выяснил, как туляки могут его получить.

Накануне «Известия» сообщили о том, что в большинстве регионов России есть трудности с покупкой антирезусного иммуноглобулина. Препарат необходим беременным женщинам с отрицательным резус-фактором крови, чтобы предотвратить иммунный конфликт с плодом. Сообщалось, что в 75 регионах РФ в аптеках не найти жизненно необходимого иммуноглобулина.

В Туле ситуация аналогична, найти препарат или невозможно или как минимум проблематично.

Но, как оказалось, повода для паники нет: иммуноглобулин в регионе предоставляется через государственные медицинские учреждения бесплатно при наличии показаний у беременной.

То есть необходимость в самостоятельном приобретении препарата (кстати, совсем не дешевого!) у жителей Тульской области отсутствует.

«В Тульской области имеется достаточный запас препарата для оказания медицинской помощи нуждающимся. Министерство работает над очередной закупкой необходимого количества иммуноглобулина в 2025 году, никаких проблем и перебоев с поставками нет», — уточнили в тульском минздраве на запрос Myslo.