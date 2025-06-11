Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике провели мастер-класс для юных туляков

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Тулу приехали гимнасты Ангелина Мельникова и Давид Белявский.

11 июня на базе спортшколы олимпийского резерва «Спортивная гимнастика» заслуженные мастера спорта России, олимпийские чемпионы Ангелина Мельникова и Давид Белявский провели мастер-класс для тульских спортсменов.

Участники провели вместе разминку, а затем приступили к тренировкам. Мальчики оттачивали мастерство на гимнастических снарядах — отрабатывали упражнения на коне и на брусьях. Девочки занимались на бревне и выполняли вольные упражнения на ковре.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, тренировка завершилась соревнованиями юных гимнастов в исполнении сальто с места. После мастер-класса титулованные спортсмены пообщались с ребятами и устроили автограф-сессию.

Тренеры-преподаватели спортивной школы отметили, что такие мероприятия — это хорошая возможность для молодого поколения перенять опыт у чемпионов.