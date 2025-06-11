  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике провели мастер-класс для юных туляков - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике провели мастер-класс для юных туляков
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике провели мастер-класс для юных туляков

В Тулу приехали гимнасты Ангелина Мельникова и Давид Белявский.

11 июня на базе спортшколы олимпийского резерва «Спортивная гимнастика» заслуженные мастера спорта России, олимпийские чемпионы Ангелина Мельникова и Давид Белявский провели мастер-класс для тульских спортсменов.

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (6).jpg

Участники провели вместе разминку, а затем приступили к тренировкам. Мальчики оттачивали мастерство на гимнастических снарядах — отрабатывали упражнения на коне и на брусьях. Девочки занимались на бревне и выполняли вольные упражнения на ковре.

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (5).jpg

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (1).jpg

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, тренировка завершилась соревнованиями юных гимнастов в исполнении сальто с места. После мастер-класса титулованные спортсмены пообщались с ребятами и устроили автограф-сессию. 

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (3).jpg

Тренеры-преподаватели спортивной школы отметили, что такие мероприятия — это хорошая возможность для молодого поколения перенять опыт у чемпионов.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 17:02 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
спортивная гимнастикаолимпийские чемпионы

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Николай Воробьев: «Будущее России в надежных руках»
Николай Воробьев: «Будущее России в надежных руках»
Проблемы с иммуноглобулином: есть ли дефицит в Туле?
Проблемы с иммуноглобулином: есть ли дефицит в Туле?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.