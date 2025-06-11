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Николай Воробьев: «Будущее России в надежных руках»

Николай Воробьев: «Будущее России в надежных руках»

Встреча прошла в рамках нового проекта тульского отделения партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии» — «Будущее России», направленного на воспитание молодежи.

В преддверии Дня России в штабе общественной поддержки сенатор РФ, секретарь регионального отделения партии Николай Воробьев встретился с самыми юными представителями «Народных полков». Это дети из разных районов Тульской области, которые активно оказывают поддержку российским военнослужащим.

— «Народный полк» — это удивительное движение, которое родилось буквально снизу по инициативе самих людей. С начала спецоперации жители области стали объединяться, чтобы помогать нашим бойцам. Сначала это были небольшие группы, а сейчас — 250 полков по всему региону! Тульскую область неофициально уже называют «столицей Народных полков». Они плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, собирают гуманитарку для бойцов: от термобелья до квадрокоптеров, — рассказал сенатор.

Во встрече приняли участие: руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии», депутат Тульской городской Думы Павел Астафьев, руководитель регионального исполнительного комитета «Народного Фронта» Егор Журавлев, ветеран СВО, участник программы Герой-71 Дмитрий Кувшинов.

— Сегодня мы отметили важную роль детей и молодежи в общественной жизни. В преддверии Дня России пообщались с ребятами, обсудили поддержку российских военнослужащих, подчеркнув значимость гражданской ответственности и патриотизма. Их инициативы, включая участие в добровольческих проектах, служат вдохновляющим примером для сверстников и демонстрируют готовность молодого поколения вносить свой вклад в развитие страны. Подобные встречи также пройдут с юными спортсменами, школьными медалистами и молодежью, которая регулярно способствует развитию региона, — прокомментировал Павел Астафьев.

Егор Журавлев рассказал про деятельность Народных полков в Тульской области: успешные практики, привлечение в инициативные группы людей разных возрастов. Ребята рассказали, как они помогают бойцам и поделилась планами на жизнь.

— Ваша работа действительно важна, я сам как участник спецоперации могу сказать, что окопные свечи, сети, которые вы плетете, теплые письма для бойцов действительно приближают нашу Победу. Спасибо вам за активность и добрые сердца, — отметил Дмитрий Кувшинов.

— Встречу мы приурочили ко Дню России, и после нашего разговора могу сказать, что спокоен за будущее Тульской области и всей страны. У нас растет очень достойная смена. Очень светлые и правильные ребята, — сказал Николай Юрьевич.

В завершении встречи сенатор наградил юных активистов благодарственными письмами и поздравил всех присутствующих с наступающим Днем России, пожелав благополучия, уверенности в завтрашнем дне и единства.

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