Сотрудникам «Слободы» в преддверии Дня России вручили региональные награды

Фото Дмитрия Дзюбина.

Награды вручил заместитель губернатора Тульской области Алексей Давлетшин. Он выразил благодарность награжденным за то, что в нелегкое время они остаются верными своему долгу и призванию.

— Страна у нас сильная, независимая и процветающая. И каждый из нас делает все для того, чтобы наша Родина процветала и дальше. Уверен, с такими выдающимися людьми, как вы, Россия была, есть и всегда будет непобедимой, — подчеркнул Алексей Давлетшин.

За выдающиеся заслуги перед Тульской областью, достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью «Трудовая доблесть II степени» награждена Татьяна Алексеева, генеральный директор ООО «Слобода».

Медалью «Трудовая доблесть III степени» награждены: директор по рекламе ООО «Слобода» Диана Мартынова…

…шеф-редактор еженедельника «Слобода» Лариса Тимофеева…

...и шеф-редактор портала Myslo.ru Юлия Королева. На фото с министром массовых коммуникаций Вячеславом Терехиным.