  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Сотрудникам «Слободы» в преддверии Дня России вручили региональные награды - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Сотрудникам «Слободы» в преддверии Дня России вручили региональные награды
Фото Дмитрия Дзюбина.

Сотрудникам «Слободы» в преддверии Дня России вручили региональные награды

Торжественная церемония состоялась 11 июня в Доме Дворянского собрания.

Награды вручил заместитель губернатора Тульской области Алексей Давлетшин. Он выразил благодарность награжденным за то, что в нелегкое время они остаются верными своему долгу и призванию.

— Страна у нас сильная, независимая и процветающая. И каждый из нас делает все для того, чтобы наша Родина процветала и дальше. Уверен, с такими выдающимися людьми, как вы, Россия была, есть и всегда будет непобедимой, — подчеркнул Алексей Давлетшин.

За выдающиеся заслуги перед Тульской областью, достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью «Трудовая доблесть II степени» награждена Татьяна Алексеева, генеральный директор ООО «Слобода».

_DZY4708.jpg

Медалью «Трудовая доблесть III степени» награждены: директор по рекламе ООО «Слобода» Диана Мартынова…

_DZY4802.jpg

…шеф-редактор еженедельника «Слобода» Лариса Тимофеева…

_DZY4874.jpg

...и шеф-редактор портала Myslo.ru Юлия Королева. На фото с министром массовых коммуникаций Вячеславом Терехиным.

_ZYB8078.jpg

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 17:35 +7
Другие статьи по темам
Событие
награждениемедаль Трудовая доблестьСлобода
Люди
Алексей ДавлетшинТатьяна АлексееваДиана МартыноваЮлия КоролеваЛариса Тимофеева
Место
ТулаДом Дворянского собрания

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Велосипедист бессовестно промчал на красный по главной улице города
Велосипедист бессовестно промчал на красный по главной улице города
Николай Воробьев: «Будущее России в надежных руках»
Николай Воробьев: «Будущее России в надежных руках»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.