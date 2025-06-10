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Пятеро назначенных Президентом тульских судей получили удостоверения

Пятеро назначенных Президентом тульских судей получили удостоверения

Соответствующий Указ Владимир Путин подписал 15 мая.

Первым удостоверение из рук федерального инспектора по Тульской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Александра Старикова получил председатель Тульского областного суда Игорь Хорошилов. Он во второй раз назначен на эту должность на шестилетний срок полномочий.

Также удостоверения вручили судье Тульского областного суда Наталье Гилько (ранее она была заместителем председателя Зареченского районного суда), судье Зареченского районного суда Оксане Пучковой (ранее – судья Ясногорского районного суда), судье Пролетарского районного суда Екатерине Коневой (ранее – помощник судья Тульского областного суда).

Кроме того, документы получили двое судей Арбитражного суда Тульской области – Дарья Божьева, ранее занимавшая должность руководителя секретариата председателя Суда по интеллектуальным правам и Наталья Секретарева (в прошлом – заместитель руководителя секретариата председателя Арбитражного суда Тульской области).

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