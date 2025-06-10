В Туле водитель повернул на встречку и «включил учителя»

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на ул. Фридриха Энгельса в Туле. На записи видно, как автомобиль с видеорегистратором выезжает с парковки и поворачивает направо, на ул. Каминского. Каких-либо запрещающих знаков в кадре не видно.

Вскоре с ул. Каминского, на трамвайные пути встречного направления выезжает белая легковушка. По словам автора, водитель начал ее оскорблять и кричать, что она заехала под «кирпич».

«Попыталась объяснить, что выехала с парковки, прокричал «все равно там кирпич». Мало того, что сам нарушил ПДД, меня обвинил в нарушении, да еще и оскорблениями осыпал», — утверждает водитель авто с видеорегистратором.

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