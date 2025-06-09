Опубликована афиша фестиваля ретроавтомобилей «Автострада» в Туле

Фото Алексея Пирязева.

Экипажи расположатся на территории кремля, а затем проедут по улицам города.

12 июня в Туле пройдет фестиваль «Автострада». На территории Тульского кремля выставят редкие экземпляры советского и зарубежного автопрома, которые выйдут на старт этапа Кубка РАФ и Кубка «Наследие» в рамках ретроралли.

За всеми экспонатами яркое прошлое — каждый автомобиль олицетворяет свою эпоху, свое время, своих героев. Гости фестиваля — больше чем зрители. На площадке они смогут поговорить с экипажами, узнать историю в деталях каждого авто и даже посидеть в салоне уникальных машин.

Экспонаты «оживут» в 12.30 — выйдут на маршрут ретроралли протяженностью 100 километров. Среди них: Willys Jeepster 1949 года выпуска, Alfa Romeo Giulia Sprint 1966 года, «Победа» 1953 года и др.

Экипажи проедут по улицам Тулы и дорогам Тульской области, выполнят сложные упражнения на мастерство маневрирования и посетят кремлевскую выставку «Одна на всех. Победа!».

Программа фестиваля «Автострада»:

12.00 — торжественное открытие и старт ралли исторических автомобилей,

12.00 — 17.00 — выставки, конкурсы, шоу-программа, дрифт-шоу,

16.30 — награждение лауреатов фестиваля.

Фестиваль «Автострада» проводят с 2004 года. В прошлом году здесь показали порядка 630 ретроавтомобилей, а общее число экспонатов приблизилось к тысяче. В этот раз организаторы добавляют новые локации и активности.