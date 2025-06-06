В Тульской области прошел автопробег «Дорогами Победы. Города-герои»

Фото Алексея Пирязева.

В составе экипажей — члены территориальной организации Северного флота профсоюза Вооруженных сил России. Многие взяли с собой в автопробег детей.

Патриотическая акция стартовала в Мурманске в конце мая. Маршрут автопробега включает такие города: Сегежа, Санкт-Петербург, Смоленск, Брест, Минск, Москва, Тула, Борисоглебск, Волгоград, Аксай, Новороссийск, Керчь и Севастополь.

Цель акции — сохранение исторической памяти о героических защитниках Родины.

В Туле участников пробега встречали: первый заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева, члены Общественной палаты Тульской области, туляки.

Анастасия Дементьева:

— Осенью 41-го, когда вражеская танковая армия Гудериана была на подступах к нашему родному городу, туляки в едином порыве стали на защиту своей земли. Ценой невероятных усилий они остановили немцев и не дали врагу пробиться к столице нашей Родины. За мужество, проявленное в дни обороны, Тула удостоена почетного звания «город-герой». Каждый житель гордится подвигом великих предков. Сегодня наши парни, сражаясь в зоне спецоперации, продолжают славные подвиги дедов и прадедов.

Мы глубоко чтим память о подвигах защитников страны в годы Великой Отечественной войны и поддерживаем ребят на СВО.

Наш священный долг — сохранить историческую правду и передать ее нашим будущим поколениям. Вечная слава героям всех времен!

Председатель территориальной организации Северного флота профсоюза Вооруженных сил России Сергей Кошкарев:

— В составе нашей автоколонны — 18 экипажей, которые украшены флагами и гербами городов-героев, в том числе и Тулы. Наш маршрут в одну сторону составляет около 10 тысяч км. Все это время мы везем частичку Вечного огня из города-героя Мурманска, и в каждом новом месте происходит слияние огней Памяти. Мы довезем святой огонь до конечной точки — города-героя Севастополя — и там объединим все Вечные огни нашей необъятной страны и Республики Беларусь.

Владимир Андреев — замыкающий колонны. Сколько бы машин ни ехало, он всегда будет последним — следить, чтобы никто не отстал и не потерялся. Вот такая ответственная роль.

— Я участвую уже в пятом автопробеге. Из Мурманска мы выехали 28 мая, приехали в Санкт-Петербург, потом — в Смоленск, город-крепость Брест, Минск, Москву… И сегодня мы у вас. Большинство водителей в нашей колонне опытные, так что преодолевать такие расстояния несложно. Погода прекрасная, настроение великолепное! Мы очень счастливы, что в каждом городе-герое проводим такие мероприятия.

Людмила Михайлова и Денис Дорощенков — именно те люди, в чьих руках находится факел с огнем, зажженным от Вечного огня Мурманска.

— Для нас большая честь, что именно нам доверили быть хранителями Вечного огня. И ответственность. Нам предложили стать теми, кто будет везти это пламя из города в город; мы сначала испугались, но потом согласились. И уже больше недели мы возим его по городам-героям и оберегаем.

В Тулу мы приехали вчера вечером, уже поздно, но все равно в первую очередь решили осмотреть город. Как бы мы ни устали в дороге, нам очень хотелось прогуляться по оружейной столице, посмотреть достопримечательности. Нам все очень понравилось! И сегодня мы уже едем дальше — в Волгоград.

Вместе с частицей Вечного огня гости привезли капсулу с землей с мемориала Защитникам Советского Заполярья, расположенного на правом берегу реки Западная Лица, где шли ожесточенные бои на главном участке фронта в Мурманской операции 1941 года и где захоронено более 7000 человек. Капсулу делегация передала Анастасии Дементьевой.

Затем состоялось соединение огня Памяти, зажженного от Вечного огня Мурманска, с Вечным огнем Тулы.

Все участники акции возложили цветы к Вечному огню, память погибших почтили минутой молчания. В завершение мероприятия на площади Победы развернули копию штурмового Знамени Победы.

Патриотическую акцию «Дорогами Победы. Города-герои» проводит территориальная организация Северного флота Профессионального союза гражданского персонала Вооружённых сил России. Из Тулы автоколонна следует в следующий пункт проведения торжественного митинга — Волгоград, Мамаев курган.