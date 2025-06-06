  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области прошел межсоюзный межрегиональный автопробег «Дорогами Победы. Города-герои» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области прошел автопробег «Дорогами Победы. Города-герои»
Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области прошел автопробег «Дорогами Победы. Города-герои»

6 июня на площадь Победы прибыли автомобили из Мурманской области.

В составе экипажей — члены территориальной организации Северного флота профсоюза Вооруженных сил России. Многие взяли с собой в автопробег детей. 

Патриотическая акция стартовала в Мурманске в конце мая. Маршрут автопробега включает такие города: Сегежа, Санкт-Петербург, Смоленск, Брест, Минск, Москва, Тула, Борисоглебск, Волгоград, Аксай, Новороссийск, Керчь и Севастополь. 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/fb/44/22f1-fa4a-4827-a85c-0732894add20/30ee1850-becc-424a-9b04-85a95a72ac32.jpg

Цель акции — сохранение исторической памяти о героических защитниках Родины. 

В Туле участников пробега встречали: первый заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева, члены Общественной палаты Тульской области, туляки.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/fb/44/22f1-fa4a-4827-a85c-0732894add20/c8b9de42-9a96-4305-bb8d-b354051f31ee.jpg

Анастасия Дементьева:

— Осенью 41-го, когда вражеская танковая армия Гудериана была на подступах к нашему родному городу, туляки в едином порыве стали на защиту своей земли. Ценой невероятных усилий они остановили немцев и не дали врагу пробиться к столице нашей Родины. За мужество, проявленное в дни обороны, Тула удостоена почетного звания «город-герой». Каждый житель гордится подвигом великих предков. Сегодня наши парни, сражаясь в зоне спецоперации, продолжают славные подвиги дедов и прадедов.

Мы глубоко чтим память о подвигах защитников страны в годы Великой Отечественной войны и поддерживаем ребят на СВО.

Наш священный долг — сохранить историческую правду и передать ее нашим будущим поколениям. Вечная слава героям всех времен!

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/fb/44/22f1-fa4a-4827-a85c-0732894add20/5c3007fb-6808-4b33-bd72-5d5ef203059f.jpg

Председатель территориальной организации Северного флота профсоюза Вооруженных сил России Сергей Кошкарев:

— В составе нашей автоколонны — 18 экипажей, которые украшены флагами и гербами городов-героев, в том числе и Тулы. Наш маршрут в одну сторону составляет около 10 тысяч км. Все это время мы везем частичку Вечного огня из города-героя Мурманска, и в каждом новом месте происходит слияние огней Памяти. Мы довезем святой огонь до конечной точки — города-героя Севастополя — и там объединим все Вечные огни нашей необъятной страны и Республики Беларусь.

 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/fb/44/22f1-fa4a-4827-a85c-0732894add20/3853273f-2462-4be2-a347-cfec192ab21e.jpg

Владимир Андреев — замыкающий колонны. Сколько бы машин ни ехало, он всегда будет последним — следить, чтобы никто не отстал и не потерялся. Вот такая ответственная роль. 

— Я участвую уже в пятом автопробеге. Из Мурманска мы выехали 28 мая, приехали в Санкт-Петербург, потом — в Смоленск, город-крепость Брест, Минск, Москву… И сегодня мы у вас. Большинство водителей в нашей колонне опытные, так что преодолевать такие расстояния несложно. Погода прекрасная, настроение великолепное! Мы очень счастливы, что в каждом городе-герое проводим такие мероприятия. 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/fb/44/22f1-fa4a-4827-a85c-0732894add20/b92b8f4c-8282-4db0-8c66-71ab2bf9dd03.jpg

Людмила Михайлова и Денис Дорощенков — именно те люди, в чьих руках находится факел с огнем, зажженным от Вечного огня Мурманска. 

— Для нас большая честь, что именно нам доверили быть хранителями Вечного огня. И ответственность. Нам предложили стать теми, кто будет везти это пламя из города в город; мы сначала испугались, но потом согласились. И уже больше недели мы возим его по городам-героям и оберегаем. 

В Тулу мы приехали вчера вечером, уже поздно, но все равно в первую очередь решили осмотреть город. Как бы мы ни устали в дороге, нам очень хотелось прогуляться по оружейной столице, посмотреть достопримечательности. Нам все очень понравилось! И сегодня мы уже едем дальше — в Волгоград. 

Вместе с частицей Вечного огня гости привезли капсулу с землей с мемориала Защитникам Советского Заполярья, расположенного на правом берегу реки Западная Лица, где шли ожесточенные бои на главном участке фронта в Мурманской операции 1941 года и где захоронено более 7000 человек. Капсулу делегация передала Анастасии Дементьевой.

PAV-1387.jpg

Затем состоялось соединение огня Памяти, зажженного от Вечного огня Мурманска, с Вечным огнем Тулы. 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/fb/44/22f1-fa4a-4827-a85c-0732894add20/19248d5d-59da-49ef-8f02-22f62af8758c.jpg

Все участники акции возложили цветы к Вечному огню, память погибших почтили минутой молчания. В завершение мероприятия на площади Победы развернули копию штурмового Знамени Победы. 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/fb/44/22f1-fa4a-4827-a85c-0732894add20/43861803-ddc3-44cd-b736-d44830dd65de.jpg

Патриотическую акцию «Дорогами Победы. Города-герои» проводит территориальная организация Северного флота Профессионального союза гражданского персонала Вооружённых сил России. Из Тулы автоколонна следует в следующий пункт проведения торжественного митинга — Волгоград, Мамаев курган.

Галерея
показать все фотографии

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 15:13 −2
Другие статьи по темам
Событие
Дорогами Победыакциягорода-героивечный огонь
Люди
Анастасия ДементьеваСергей Кошкарев
Место
МурманскТула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В выходные Тулу накроет 30-градусная жара
В выходные Тулу накроет 30-градусная жара
Suzuki влетела в лоб Lada Granta на Новомосковском кольце
Suzuki влетела в лоб Lada Granta на Новомосковском кольце
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.