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В выходные Тулу накроет 30-градусная жара
Фото Алексея Пирязева.

В выходные Тулу накроет 30-градусная жара

В субботу и воскресенье возможна гроза.

Синоптики Тульского гидрометцентра сделали прогноз на предстоящие выходные. Так, 7 июня в регионе будет облачно с прояснением, ночью и днем местами пройдет небольшой дождь, в отдельных районах гроза. Ветер западной четверти 6-11 м/с, порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем — +24…+29.

8 июня в Тульской области прогнозируется переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью +12…+17, днем — +25…+30.

9 июня будет еще жарче. В дневные часы воздух прогреется до +31 градуса.
 

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сегодня, в 15:18 0
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