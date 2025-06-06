В выходные Тулу накроет 30-градусная жара

Фото Алексея Пирязева.

В субботу и воскресенье возможна гроза.

Синоптики Тульского гидрометцентра сделали прогноз на предстоящие выходные. Так, 7 июня в регионе будет облачно с прояснением, ночью и днем местами пройдет небольшой дождь, в отдельных районах гроза. Ветер западной четверти 6-11 м/с, порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем — +24…+29.

8 июня в Тульской области прогнозируется переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью +12…+17, днем — +25…+30.

9 июня будет еще жарче. В дневные часы воздух прогреется до +31 градуса.

