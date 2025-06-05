Где в Туле не будет электроэнергии 6 июня

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:
- ул. Вильямса, 14, 16,
- ул. Хворостухина, 2,
- ул. Бондаренко, 15,
- ул. М. Тореза 1, 1-а, 3, 7, 7-а, 9, 12,
- пр-т Ленина, 31, 33, 35, 43,
- ул. Каминского 17, 19а, 21, 12б,
- ул. Пушкинская 12б, 17,
- ул. Тургеневская 12, 19, 26, 31а, 40,
- СНТ «Волна», ул. Скуратовская 89-в,
- СНТ-3 УВД, ул. Киреевская 9,
- дачный кооператив «Лотос»,
- ул. Металлистов, 12б, 14, 16, 16в, 18, 20, 20-б, 20-в, 20-г, 20-д,
- ул. Санаторная, 24-56 (чётн.), 11,
- Одоевское ш., 41-53 (нечётн.), 27-б, 29-а,
- 2-й Шоссейный пр-д, 15-29 (нечётн.), 16-30 (чётн.),
- 11-й пр-д, 80, 82, 84,
- 12-й пр-д, 61-73 (нечётн.), 56-64 (чётн.), 58-а, 60-а, 62-а, 64-а, 75,
- ул. Гайдара, 14, 16, 18, 20, 22,
- ул. Доватора, 7, 9,
- ул. Мартеновская, 2, 4, 6, 6-а, 8, 10, 10-б, 12, 14, 16, 18, 20,
- ул. Кутузова, 132, 134, 136, 138, 140, 140-а, 142, 144, 146, 148, 152,
- ул. Копровая, 1-12,
- п. Л. Толстого: ул. Чкалова, 1-17,
- Центральный пр-д, 1-31 (нечётн.), 2-20 (чётн.), 2-а,
- Парковый пр-д, 3-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.), 15, 24,
- Красноглазевский пр-д, 4, 6, 8, 16,
- Скуратовский мкр, 7, 3.