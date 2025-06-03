Женщина с палкой закошмарила дворников на Вересаева

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен конфликт жительницы одного из домов по улице Вересаева и работников ЖКХ, косящих траву.
Судя по кадрам, женщине что-то не понравилось в поведении дворников, из-за чего она решила пойти на крайние меры — вооружиться палкой и начать гонять рабочих.
В комментариях тулячка поделилась своим опытом знакомства с агрессивной местной жительницей. Судя по всему, женщина терроризирует не только дворников: по словам очевидицы, она чуть не набросилась на ее собаку во время вечерней прогулки.
Однако мнения разделились, и некоторые пользователи посчитали, что это вовсе не странности поведения, а праведный гнев на рабочих с триммерами, которые мешают тулячке высыпаться.