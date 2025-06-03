Официально: «Дикая Мята» состоится

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В правительстве обсудили безопасность на массовых мероприятиях.

3 июня заместитель губернатора Тульской области Владимир Цибульский провел рабочее совещание по вопросам обеспечения безопасности и общественного порядка в период проведения массовых мероприятий.

12 июня в Тульской области пройдут праздничные мероприятия в честь Дня России, с 13 по 15 июня в Алексине состоится музыкальный фестиваль «Дикая Мята», а с 23 июня по 3 июля — Международный форум «Инженеры будущего».

В период проведения массовых мероприятий для обеспечения общественного порядка будут задействованы сотрудники полиции и Росгвардии, частных охранных организаций, Главного управления МЧС России по Тульской области, а также волонтеры.

«Наша первоочередная задача — обеспечить безопасность жителей и гостей области. Мы должны сделать все, чтобы нейтрализовать любые возможные угрозы», — подчеркнул Владимир Цибульский.