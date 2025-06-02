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Культ-организатор из дома для престарелых в Дубне вернет деньги, которые украла у постоялицы

Культ-организатор из дома для престарелых в Дубне вернет деньги, которые украла у постоялицы

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее мы писали, что 42-летняя бывшая сотрудница ГУ ТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» была признана виновной в краже.

С августа 2022 г. по январь 2023 г. культ-организатор дома для престарелых снимала деньги с карты 87-летней пенсионерки и тратила на свои нужды. Всего со счёта пожилой женщины пропали 125 000 рублей. Приговором суда обвиняемой было назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы и  штрафа в 100 000 рублей.

Кроме этого, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о возмещении нанесенного пенсионерке ущерба. Суд данное ходатайство удовлетворил и обвиняемая выплатит потерпевшей 125 000 рублей. 

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