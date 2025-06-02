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На Воронке в Туле пройдет фестиваль «Студенческая регата»
Фото Дмитрия Дзюбина.

На Воронке в Туле пройдет фестиваль «Студенческая регата»

Участникам предстоит гребля на лодках класса «Дракон» на дистанциях 200 метров.

6 июня в акватории реки Воронки в Туле состоится фестиваль «Студенческая регата». Об этом сообщает минспорт Тульской области. 

Победу оспорят 25 команд из 17 образовательных учреждений. Участникам предстоит гребля на лодках класса «Дракон» на дистанциях 200 метров.

Торжественное открытие соревнований — в 11.00. Вход для болельщиков свободный. 

Подобные соревнования помогают привлекать молодежь к систематическим занятиям спортом, что соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

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сегодня, в 16:00 0
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