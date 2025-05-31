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Массовое ДТП на въезде в Тулу: пассажирский автобус протаранил несколько легковушек

Массовое ДТП на въезде в Тулу: пассажирский автобус протаранил несколько легковушек

Момент аварии зафиксировала камера видеонаблюдения.

Авария произошла сегодня днем на Новомосковском шоссе. Пассажирский автобус «Тула — Новомосковск» на повороте неожиданно изменил траекторию и протаранил в соседней правой полосе несколько машин.

В результате повреждения получили четыре авто: «Лада», «Шкода», «Белджи», «Хавал».

Момент аварии зафиксировала камера видеонаблюдения:

«В ДТП пострадавших нет», — сообщили в Госавтоинспекции.

В прокуратуре Тульской области заявили, что установление причин и обстоятельств ДТП с участием автобуса, взято на контроль.

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