Массовое ДТП на въезде в Тулу: пассажирский автобус протаранил несколько легковушек

Авария произошла сегодня днем на Новомосковском шоссе. Пассажирский автобус «Тула — Новомосковск» на повороте неожиданно изменил траекторию и протаранил в соседней правой полосе несколько машин.
В результате повреждения получили четыре авто: «Лада», «Шкода», «Белджи», «Хавал».
Момент аварии зафиксировала камера видеонаблюдения:
«В ДТП пострадавших нет», — сообщили в Госавтоинспекции.
В прокуратуре Тульской области заявили, что установление причин и обстоятельств ДТП с участием автобуса, взято на контроль.