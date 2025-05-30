В Ясной Поляне отметят праздник Троицы

Фото пресс-службы музея-усадьбы «Ясная Поляна».

8 июня в музее-усадьбе «Ясная Поляна» отпразднуют Троицын день. Все желающие смогут принять участие в троичном обряде, сплести венок, завязать ленточку на березовой ветке и отведать троицкого пирога.

Праздник начнется в 12.00 на площадке за Кучерской избой. Гости смогут поучаствовать в троичной игровой программе. Для них выступят фольклорные коллективы «Услада» (руководитель Марина Федосеева), «Смородина» (руководитель Юлия Василиади) и «Таусень» (руководитель Елена Дементьева), а также балалаечники.

В этот день можно будет посетить экскурсию по территории яснополянской теплицы «Сто первых растений» и тематические экскурсии по заповеднику «Традиции русской усадьбы» и «Шаги в природу».

Кроме того, в Троицын день будет открыта Кузня, где яснополянские мастера проведут мастер-классы по народному творчеству. Гости научатся создавать троичную куклу и праздничный венок, а также смогут расписать керамическую плакетку.

В пресс-службе музея-усадьбы добавили, что также можно будет прокатиться верхом на лошади и в экипаже, всей семьей сфотографироваться в Кучерской избе.

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