  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Ясной Поляне отметят праздник Троицы - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Ясной Поляне отметят праздник Троицы
Фото пресс-службы музея-усадьбы «Ясная Поляна».

В Ясной Поляне отметят праздник Троицы

Посетителей ждет насыщенная развлекательная программа.

8 июня в музее-усадьбе «Ясная Поляна» отпразднуют Троицын день. Все желающие смогут принять участие в троичном обряде, сплести венок, завязать ленточку на березовой ветке и отведать троицкого пирога.

Праздник начнется в 12.00 на площадке за Кучерской избой. Гости смогут поучаствовать в троичной игровой программе. Для них выступят фольклорные коллективы «Услада» (руководитель Марина Федосеева), «Смородина» (руководитель Юлия Василиади) и «Таусень» (руководитель Елена Дементьева), а также балалаечники.

В этот день можно будет посетить экскурсию по территории яснополянской теплицы «Сто первых растений» и тематические экскурсии по заповеднику «Традиции русской усадьбы» и «Шаги в природу». 

Кроме того, в Троицын день будет открыта Кузня, где яснополянские мастера проведут мастер-классы по народному творчеству. Гости научатся создавать троичную куклу и праздничный венок, а также смогут расписать керамическую плакетку.

В пресс-службе музея-усадьбы добавили, что также можно будет прокатиться верхом на лошади и в экипаже, всей семьей сфотографироваться в Кучерской избе.

0+

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 16:50 +1
Другие статьи по темам
Место
ТулаЯсная Поляна
Прочее
Троица

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Ливни с грозами собьют жару в Центральной России
Ливни с грозами собьют жару в Центральной России
В трех районах Тулы снова целый день будут перебои с водой
В трех районах Тулы снова целый день будут перебои с водой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.